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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 08:24

البنتاغون: سنبحث مع العراق قريبا مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد

البنتاغون: سنبحث مع العراق قريبا مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين، ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.

وذكر أوستن في بيان الخميس أن اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق الذي عقد بواشنطن في 7 و8 أغسطس 2023.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستضمن الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين بناء على نجاحات مهمة في هزيمة "داعش" في العراق وسوريا.

ولفت الوزير إلى أنه خلال الاجتماعات سيتم مناقشة تهديد "داعش" والمتطلبات التشغيلية والبيئية ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية.

وأوضح أن مجموعات عمل الخبراء المكونة من متخصصين عسكريين ووزارة الدفاع ستقدم توصيات إلى اللجنة بشأن التغيير الأكثر فعالية لمهمة التحالف المناهض لداعش لمنع إحياء التنظيم من جديد.

وأفاد أوستن بأن الولايات المتحدة والعراق لديهما شراكة عميقة ومثمرة بشأن القضايا الأمنية لمدة 10 سنوات بدعوة من الحكومة العراقية.

وبين أن "بداية مسار اللجنة تعكس تطور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتؤكد التزام واشنطن بتعميق تعاونها الأمني ​​لتعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت بغداد الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري "التحالف الدولي" في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف.
رقم : 1111639
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