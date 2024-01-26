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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 08:56

مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني

مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
أصدر مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي بيانا دعا فيه أهالي 5 محافظات ايرانية (خراسان رضوي، كلستان، البرز، كرمان، إيلام) إلى المشاركة بمسيرات دعما لغزة من أجل مواصلة تظاهرات جمعات الغضب.

وقال البيان: إن المواجهة والصمود الشجاع والتضحيات للفصائل الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاصب، وزيادة الاقتدار الواضح الذي لايمكن انكاره لدى جبهة المقاومة في مواجهة الاستكبار والكفر، أظهرت أن الحل الوحيد لقضية غزة وفلسطين هو المقاومة والنضال، و إن من أهم واجبات الأمة الإسلامية هو الحفاظ على الروح الإيمانية لدى مجاهدي المقاومة وضخ الأمل في هذا التحرك كما ان المسؤولية الأساسية للدول الإسلامية هي قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والشرايين الحيوية للكيان الصهيوني.

واضاف البيان، استمراراً للدعم الشعبي لغزة المظلومة والقوية واستنكارا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الصهاينة، ستنطلق يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني الجاري، مسيرات في 5 محافظات وهي: خراسان رضوي، كلستان، البرز، كرمان وإيلام في اطار جمعات الغضب والاستنكار.

واضاف البيان، اذ يعرب مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي عن شكره وتقديره للتواجد المستمر في الميدان والدعم المتواصل والعاطفي من الشعب الإيراني العظيم لفلسطين البطلة، يدعو الشعب الإيراني المتحمس والشجاع في هذه المحافظات الخمس للمشاركة في "مسيرات جمعات الغضب والاستنكار"، ليعلن بحضوره الحماسي والملحمي دعمه للمقاومة المشرفة لأهالي غزة وفي نفس الوقت ادانته للجرائم الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال بدعم من أمريكا والدول الغربية وصمت من بعض الدول الإسلامية ; ويؤكد دعمه الدائم لقضية فلسطين بشعاري الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
رقم : 1111648
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