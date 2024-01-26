الكويت: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف دُور عبادة للطائفة الشيعية

وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية، والذي نشرته اليوم الخميس، أنّ أجهزتها الأمنية، متمثلةً بجهاز أمن الدولة، تمكّنت من "إحباط مخططٍ لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دُور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص".



وأضاف البيان أنّ "رجال الأمن تمكنوا من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية، ينتمون إلى تنظيمٍ إرهابي".



وأكّد أنّه تمّت إحالة جميع المتهمين على النيابة العامة الكويتية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما جاء في البيان.



يُذكر أنّه، في تموز/يوليو الماضي، أعلنت الكويت تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة أشخاص، بينهم المتورّط في تفجير مسجد الإمام الصادق، في حزيران/يونيو عام 2015، خلال شهر رمضان، والذي أسفر عن وقوع 27 شهيداً، و227 جريحاً.



ودِينَ ثلاثة من الذين أعدمتهم السلطات الكويتية في جرائم قتلٍ متعمّد، وهم كويتي، و3 أشخاص من جنسياتٍ أخرى.