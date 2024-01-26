إعلام صهيوني: حزب الله ينشر توثيقاً مقلقاً.. كيف نجح ونحن في ذروة الاستنفار؟

وفيما لا يزال غير واضحاً السلاح الذي استخدمته المقاومة الإسلامية في الاستهداف سواء كان طائرة مسيرة أو صاروخ، قال الإعلام الإسرائيلي إن "حزب الله أصدر صور طائرة مسيّرة انتحارية مع كاميرا متصلة بها لمهاجمة أعتدة تجسس في الشمال"، وتابعت أنّ "الطائرة المسيّرة التي استخدمت استُغلت من أجل مهاجمة هدف خارج نطاق الرؤية".



فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن "الصاروخ دخل من الأعلى وليس بشكل أفقي"، مؤكدة أن "الأمر لا يتعلق بكورنيت بل بمصيبة ما يعدّونها لنا".



ولفتت إلى أنّ "الأمر يتعلق بكاميرا خاصة أُلصقت بالصاروخ الذي أُطلق، كما يبدو". ويطرح الإعلام تساؤلاً يبدو أنهم لم يجدوا له جواباً حتى الساعة" "كيف نجحوا في تحقيق إصابة في الوقت الذين نحن في استنفار ذروة؟".



التعليق الإسرائيلي جاء بعد ساعات من نشر المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد من عملية استهداف قبة تجسسية في موقع "جل العلام" العسكري الإسرائيلي، عبر أسلحةٍ صاروخية خاصة.



وجاء في توثيق الاستهداف، الذي نشرته المقاومة الإسلامية، الخميس، أنّ العملية تمّت عبر استخدام "أسلحةٍ صاروخية خاصة".



كذلك أعلنت المقاومة الخميس أنّ مجاهديها استهدفوا موقع "الرادار" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة (قطاع شرقي)، بالأسلحة الصاروخية، معلنةً إصابته إصابةً مباشرة، فيما أكّد "الجيش" الإسرائيلي فشل منظومات التصدي الجوي في اعتراض المُسيّرتين اللتين سقطتا في مستوطنة "كفار بلوم" في الجليل المحتل.



يأتي ذلك، في سياق العمليات المستمرة للمقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ المستوطنات والثُّكَن العسكرية الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في قطاع غزة، ودعماً للمقاومة الفلسطينية، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوبي لبنان.