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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 11:06

حماس: سنلتزم بقرار “العدل الدولية” ما التزم العدو به

حماس: سنلتزم بقرار “العدل الدولية” ما التزم العدو به
وأضافت أنها “تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب إفريقيا إلى المحكمة، لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة”.

“وفي ضوء ذلك، تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي”.، وفقًا لتصريح الحركة.

وأوضحت أنه “في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار، فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك”.

وبيّنت الحركة، أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديه.

وأشارت إلى أنه “يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاما على غزة، وإدخال المساعدات اللازمة كافة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و900 شهيد، وإصابة 64 ألفا و110 أشخاص، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
رقم : 1111652
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