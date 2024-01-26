جيش الاحتلال یعترف باصابة 38 جنديا خلال 24 ساعة الماضية

وأكد بيان لجيش الاحتلال، ارتفاع عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 2748 ومنذ بدء الهجوم البري إلى 1258.



وأشار إلى أن 396 ضابطا وجنديا ما زالوا يعالجون في المستشفيات من بينهم 38 مصابون بجروح خطيرة.



وأقر جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلاه إلى 556 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري في الـ27 من الشهر ذاته.



ويوم الثلاثاء الماضي، قتل 21 جنديا وضابطا خلال كمين معقد لكتائب القسام في مخيم المغازي.



وأمس الخميس استعرضت كتائب القسام، حصيلة خسائر كبيرة لقوات الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي شملت مقتل عشرات الجنود وتدمير عدد كبير من الآليات.



وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام، أكدوا إجهازهم على 53 جنديا للاحتلال، من النقطة صفر، وقنص 9 آخرين وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح، في 57 مهمة عسكرية مختلفة.



وأوضح أن مقاتلي القسام، هاجموا قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد والتحصينات، والأسلحة الرشاشة وتمكنوا من تدمير 68 آلية بشكل كلي أو جزئي.



وكشف عن نسف 4 منازل، وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وإسقاط طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك، والاستيلاء على 8 طائرات مسيرة منها انتحاريتان.



كما هاجمت الكتائب الحشود العسكرية للاحتلال، بقذائف الهاون، والصواريخ قصيرة المدى، في كافة المحاور، ووجهوا رشقات صاروخية بمديات مختلفة إلى داخل مناطق الاحتلال.



يشار إلى أن الاحتلال، تلقى الأسبوع الماضي، ضربة كبيرة، بعد استهداف القسام، قوة هندسية، كانت تفخخ منازل الفلسطينيين، في مخيم المغازي، ما أدى إلى انفجار الألغام التي بحوزتها ومقتل 21 جنديا وتدمير دبابة كانت معهم.