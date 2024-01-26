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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 11:11

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بمسؤولة جنوب إفريقية

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بمسؤولة جنوب إفريقية
وشدد بلينكن بحسب بيان للبيت الأبيض لباندور على دعم الولايات المتحدة لما اسماه "حق" الكيان الصهيوني في "ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر حسب تعبيره.

وأشار في البيان إلى أن بلينكن ونظيرته الجنوب إفريقية ناقشا الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن تا ابيب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

هذا وتترقب حكومة جنوب إفريقيا صدور حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها ضد كيان الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة.

وأجرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11-12 يناير الجاري محاكمة في دعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال بتهمة انتهاكه للاتفاقية حول الإبادة الشاملة في قطاع غزة.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يزيد الضغط السياسي عليه، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية يوم أمس.
رقم : 1111655
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