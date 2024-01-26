الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 11:16

الاحتلال يدمر أحياء سكنية في النصيرات وخان يونس

الاحتلال يدمر أحياء سكنية في النصيرات وخان يونس
وارتقى الصحافي إياد أحمد الرواغ، وهو مراسل ومقدم برامج في إذاعة "صوت الأقصى"، إلى جانب أفراد من عائلته من جراء استهداف منزله في منطقة الحساينة في مخيم النصيرات. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 120 منذ بداية العدوان. 

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي المناطق الغربية لمدينة غزة. أمّا في خان يونس جنوبي القطاع، فقد استهدفت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي، وأطلقت طائرات "الكواد كابتر" نيرانها في محيطه. 

وأكد مصدرأنّ الاحتلال دمر حياً سكنياً جديداً في خان يونس، مشيراً إلى وصول 70 شهيداً إلى مستشفيات جنوب القطاع في الساعات الماضية. 

وبشأن الأزمة الإنسانية والصحية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، والتي تفاقمت في مخيمات ومراكز النزوح، ذكرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن 66% من أهالي القطاع يعانون انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه الملوثة. 

وأمس، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25900 شهيد مُسجل لدى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إضافة إلى تأكيد إصابة 64110، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وارتكب الاحتلال 21 مجزرة، من بينها مجزرة بحق آلاف الجائعين الذين كانوا ينتظرون المساعدات عند دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء. 

وبالتزامن مع المجازر، كثّف الاحتلال استهدافه لخان يونس ومستشفياتها ومراكز الإيواء التابعة "للأونروا"، ووصفت وزارة الصحة الوضع الإنساني والصحي بالكارثي للغاية في مجمع ناصر الطبي. وطال القصف الإسرائيلي خيام النازحين غربي المدينة. 

 
رقم : 1111656
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
26 كانون الثاني 2024
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
26 كانون الثاني 2024
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
26 كانون الثاني 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
26 كانون الثاني 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
26 كانون الثاني 2024
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
25 كانون الثاني 2024
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
25 كانون الثاني 2024
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
25 كانون الثاني 2024
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
25 كانون الثاني 2024
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
24 كانون الثاني 2024
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال