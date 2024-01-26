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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 12:03

"اليمن وفلسطين خندق واحد".. تظاهرات حاشدة في محافظتي صعدة وريمة دعماً لغزة

"اليمن وفلسطين خندق واحد".. تظاهرات حاشدة في محافظتي صعدة وريمة دعماً لغزة
وانطلقت تظاهرات حاشدة في مدينة صعدة والمرازم، وشعارة بمديرية رازح والجَرَشة بمديرية غمر غربي المحافظة شمالي اليمن، تحت شعار: "اليمن وفلسطين خندق واحد ".

بيان مسيرات صعدة ورَيْمَة ، أكد "وحدة الطريق والمصير للشعبين اليمني والفلسطيني".

وجاء في البيان: "مستمرون على كل الصعد في إسناد غزة والشعب الفلسطيني حتى النصر، ونستنكر مواقف الصامتين".

كما بارك البيان "العمليات الجهادية للقوات المسلحة اليمنية وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق".

وأشار بيان المسيرات إلى أنّ "الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن هي خرق للسيادة اليمنية ولن يمر العدوان من دون عقاب"، مؤكّداً  "الاستمرار في حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهما".

وتشهد صنعاء وعدة محافظات يمنية تظاهرات حاشدة كل يوم جمعة، إسناداً للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.

وكان قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، شدد الخميس الماضي، على ضرورة استمرار المظاهرات  في اليمن وحتى في الدول الغربية في أوروبا وفي أميركا وغيرها، وأنه يجب أن يكون هناك تحرّك واسع ومتصاعد أكثر فأكثر في الضغط لوقف الإجرام الفظيع والشنيع ضد الشعب الفلسطيني.
رقم : 1111667
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