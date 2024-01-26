شركة العال الإسرائيلية اعلنت تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا في نهاية آذار

وأوضحت الشركة في بيان أنه "إثر الوضع الأمني الحالي، نلاحظ انخفاضا كبيرا في طلب المسافرين الإسرائيليين إلى وجهات مختلفة ولا سيما جوهانسبرغ" معلنة تعليق رحلاتها إلى هذا البلد "اعتبارا من نهاية آذار 2024"، وذلك قبل ساعات من بدء جلسة في محكمة العدل الدولية لإصدار قرار أولي في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة في قطاع غزة.



ومن المنتظر أن تُصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ظهر اليوم الجمعة، قرارها المتعلق بالتدابير الموقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.