الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 16:18

بايدن يرشح سفيرة امريكية جديدة بصفة "فوق العادة" في بغداد

بايدن يرشح سفيرة امريكية جديدة بصفة "فوق العادة" في بغداد
وذكر موقع البيت الأبيض، ان الرئيس بايدن أعلن عن نيته ترشيح تريسي آن جاكوبسون، المرشحة لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وباتريك جيه فوكس، مرشح لعضوية مجلس النقل البري.

ولدت تريسي آن جاكوبسون عام 1965 وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز ودرجة الماجستير من كلية العلوم الدولية المتقدمة بنفس الجامعة.

حصلت جاكوبسون على العديد من الجوائز في وزارة الخارجية الامريكية لنجاحها في مهامها، منها جائزتين رئاسيتين، ووسام ابراهيم روكوفا للسلام والديمقراطية والانسانية في كوسوفو.

جاكوبسون، وهي عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، من فئة وزير محترف، شغلت مؤخراً منصب القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعلى مدار مسيرتها المهنية، كانت سفيرة الولايات المتحدة في ثلاث مناسبات – في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في ريجا، لاتفيا.

بالإضافة إلى الأدوار القيادية العليا في الخارج، شغلت جاكوبسون منصب النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وعميد مركز تدريب الشؤون الخارجية الوطني (FSI) لكلية الدراسات المهنية ودراسات المناطق ثم نائبًا مخرج، وفي مجلس الأمن القومي، وكانت جاكوبسون نائب الأمين التنفيذي والمدير الأول للإدارة.

وأعلنت واشنطن وبغداد الخميس أنّهما ستطلقان محادثات بشأن مستقبل التحالف الدولي، من شأنها أن تؤدي إلى صياغة جدول زمني يُتيح خفض عدد مستشاريه في العراق، في ظلّ توتر إقليمي متصاعد وهجمات متكرّرة تشنّها المقاومة العراقية على القواعد الامريكية، على خلفية مجازر الاحتلال الاسرائيلي ضد مدنيي غزة.

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار ما يسمى عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.
رقم : 1111714
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
26 كانون الثاني 2024
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
26 كانون الثاني 2024
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
26 كانون الثاني 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
26 كانون الثاني 2024
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
25 كانون الثاني 2024
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
25 كانون الثاني 2024
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
الجيش اليمني: اشتبكنا مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب
25 كانون الثاني 2024
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
تفاصيل مهمة جدًا عن الحقائق في ساحة المعركة في المنطقة
25 كانون الثاني 2024
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
24 كانون الثاني 2024
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
24 كانون الثاني 2024
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
"إيرواني": تعود جذور الوضع الحالي في البحر الأحمر إلى عمليات القتل التي يرتكبها الصهاينة
24 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نتنياهو يرفض أي شروط لمقترح تبادل الأسرى.. هل اقترب عزله؟
حماس بريئة من حادثة قتل الرضع.. ‘‘إسرائيل‘‘ المجرم الوحيد
من الفائز النهائي في حرب البحر الأحمر... أمريكا أم أنصار الله؟
دلالات تسريح عناصر الاحتياط في جيش الاحتلال