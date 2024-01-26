مظاهرة حاشدة في لاهاي دعماً لغزة..

ونشر "المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام" عبر صفحته في فيسبوك، مشاهد من المسيرة التي ردد فيها العشرات هتافات داعية لوقف إطلاق النار والحرب على غزة بعد نحو 4 شهور حصدت أرواح أكثر من 26 ألفاً معظمهم نساء وأطفال.



وردد المشاركون هتافات تصف إسرائيل بالدولة الإرهابية، مطالبين بمحاسبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، في حين هتفوا بالحرية لفلسطين.



وتتوجه أنظار العالم اليوم الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية، حيث يستعد قضاة تابعون للأمم المتحدة لإصدار حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.



ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.



وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.



وتطالب جنوب أفريقيا أيضاً بإصدار تسعة إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل وافٍ، وهو أمر قد يستمر لسنوات.



من جانبه، يطالب الاحتلال محكمة العدل الدولية برفض القضية برمتها، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة "إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة".