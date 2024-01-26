شركات التأمين ترفض تغطية خدماتها للسفن الإسرائيلية والأمريكية

وأكدت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أن شركات التأمين أوقفت تقديم خدماتها التأمينية للسفن ألإسرائيلية والأمريكية والبريطانية التي تبحر في البحر الأحمر وذلك على خلفية عمليات القوات المسلحة اليمنية رداً على العدوان الأمريكي على البلاد وعلى مجازر كيان الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة.



ووصفت الصحيفة خطوة شركات التأمين بالمهمة والاستثنائية. وأوضحت أن توقف التأمين سيكلّف السفن الإسرائيلية مدّة أطول في الإبحار.



ولفتت الصحيفة العبرية الى أن خطوة شركات التأمين وضعت السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية وغيرها من السفن المتعاقدة مع كيان العدو الإسرائيلي أمام خيارين اما تجاوز أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح (جنوب غرب دولة جنوب إفريقيا)، أو استخدام موانئ التغذية في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على متن السفن إلى "اسرائيل".



وكانت وكالة “بلومبيرغ” الدولية وشبكة “سي إن إن” الأمريكية كشفتا في وقت سابق أن شركات التأمين أصبحت ترفض تغطية المخاطر للسفن الأمريكية والبريطانية التي تعبر البحر الأحمر، بسبب ارتفاع التهديدات بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.



وأوضحت بلومبيرغ إن شركات التأمين أصبحت تضع شروطا تتعلق بـ “الملكية” والمصلحة” لاستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي.



وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن شركات التأمين تسعى إلى استبعاد السفن التي لها روابط بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل عند إصدار غطاء للرحلات عبر منطقة البحر الأحمر، وفقا لماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشحن البحري والشحن في شركة مارش. وهذا يعني في الأساس أنهم لن يقدموا التأمين.



وتؤكد صنعاء مرارا حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر لكل السفن باستثناء الإسرائيلية والأميركية أو المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة إلى حين توقف العدوان على غزة، محذّرة واشنطن من عسكرة البحر الأحمر بعد إعلانها إنشاء “تحالف” بحري، هدفه حماية كيان الاحتلال الاسرائيلي.