أبرز تطورات طوفان الأقصى

واستشهد نحو 11 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم صحفي وأفراد من عائلته.



كما تحدثت مصادر فلسطينية عن وصول 70 شهيدا للمستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أمس الخميس إن "الاحتلال ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة فقد بلغ عدد الشهداء 25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.



من جهة أخرى اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، کیان اللاحتلال الإسرائيلی باستخدام "سلاح التجويع لتحقيق أرقام قياسية في جرائم الإبادة الجماعية".



وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع لتحقيق أرقام قياسية في جرائم الإبادة الجماعية".



أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعاً ‏لجنود "الجيش" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في محيط قلعة هونين عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، مشيرةً إلى أن الاستهداف جرى بالأسلحة المناسبة.



وجدّد البيان التأكيد على أن العملية جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وضمن هذا النهج تنفذ المقاومة في لبنان عملياتها منذ الـ8 أكتوبر 2023.



وأفاد مصدر في وقت سابق، بأن صلية صواريخ ثقيلة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى المحتل.



من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مزارع شبعا المحتلة ومواقع عسكرية إسرائيلية، وأشارت إلى سقوط صواريخ في منطقة المالكية من دون تفعيل صفارات الإنذار.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض "هدف جوي"، صباح اليوم، فوق البحر في رأس الناقورة.



وأمس، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار القوات الإسرائيلية، ومن بينها العملية التي استهدفت القبة التجسسية في موقع "جل العلام" بصواريخ خاصة. ونشر الإعلام الحربي مقطعاً يوثق العملية ويظهر تجاوز الصاروخ للجدار الفاصل وإصابته الهدف.



وعقب انتشار المقطع المصوّر، أكّد الإعلام الإسرائيلي أن الأمر "مثير ومقلق"، متحيّراً من نوعية السلاح "الخاص" الذي استخدمه حزب الله في هذه العملية. وأشار إلى أن الصاروخ دخل من الأعلى، وليس بشكل أفقي، مضيفاً "الأمر لا يتعلق بكورنيت، بل بمصيبة ما يعدّونه لنا".



المحلل العسكري في صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، يوآف ليمور، شدّد على تآكل الردع الإسرائيلي مع لبنان وكل الساحات، معلقاً على الوضع في مستوطنات شماليّ فلسطين المحتلّة بالقول إنّ "كل ما يتطلبه الأمر من نصر الله هو قذيفة صاروخية واحدة في اليوم لإبقاء الشمال على رؤوس أصابعه".



وأكّد أن "الحزام الأمني" الذي كان موجوداً في جنوب لبنان موجود الآن في الجليل، في إشارة إلى المنطقة الحدودية التي سيطرت عليها "إسرائيل" في فترة الحرب على لبنان منذ مطلع الثمانينيات قبل التحرير عام 2000.