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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 18:19

خطيب جمعة طهران: على الدول الإسلامية قطع الشرايين الحيوية للإحتلال

خطيب جمعة طهران: على الدول الإسلامية قطع الشرايين الحيوية للإحتلال
واشار حجة الاسلام حاج علي اكبري، أشار في خطبة صلاة الجمعة بطهران إلي مؤتمر إحياء الذكرى لـ2400 شهيد محافظة طهران وقال ان هذا المؤتمر اقيم لتكريم الشهداء الذين يعتبرون ثروة هائلة. وقال إن أجواء طهران معطرة باسم وذكرى الشهداء أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف، أعداؤنا يتخذون إجراءات ضد الانتخابات في إيران و من هذا المنطلق يجب علينا جميعاً أن نسعى وأن يكون لنا دور و مشاركة قوية في الانتخابات القادمة.

وتابع: الأعداء يريدون منع الشعب من المشاركة في الانتخابات بشن الحرب النفسية على الشعب وتيئيسهم، كما يريدون تشويه الأمن، والتشكيك في صحة الانتخابات، في حين أن الانتخابات في البلاد الجمهورية الإسلامية هي واحدة من أكثر الانتخابات صحة في العالم والانتخابات في البلاد، مبنية على الشعب، ويجريها الشعب نفسه. وقال: علينا أن نشارك في الانتخابات وهذه الساحة هي ساحتنا.

وتابع: يحاول العدو هذه الأيام وراء زعزعة الامن في إيران، لكن الجهات المسؤولة أحبطت الكثير من هذه المؤامرات. وإن شاء الله، سيتم الحفاظ على أمن البلاد، خاصة في اجواء الانتخابات باليقظة الوطنية.

وعن التطورات الراهنة في قطاع غزة، قال : بعد مرور أكثر من 100 يوم على بداية طوفان الأقصى، كل الأخبار تدل علي هزيمة الكيان الصهيوني وداعميه وانتصار المجاهدين والشعب المظلوم في فلسطين وغزة.
رقم : 1111742
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