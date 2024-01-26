البيت الأبيض ينفي نية واشنطن الانسحاب من سوريا

وجاء في تصريح، قالت قناة "العربية" السعودية، إنها حصلت عليه عبر مكالمة هاتفية مع البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تفكر بالانسحاب من سوريا

و قال مسؤولون أمريكيون خلال اليومين الماضيين إن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالانتشار العسكري في سوريا والعراق وقد تنسحب من المنطقة مستقبلًا، خصوصًا مع تنامي المطالب العراقية بانسحاب قوات التحالف الدولي.



ونقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الأربعاء، عن أربعة مصادر داخل وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين أن البيت الأبيض لم يعد مهتمًا بمواصلة المهمة التي يرى أنها "غير ضرورية" في سوريا، وتجري الآن مناقشات داخلية نشطة لتحديد كيف ومتى يمكن أن يتم الانسحاب.



من جانبه نقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن مصادر مطلعة على مناقشات لتحديد آلية وتوقيت الانسحاب من سوريا أن وزارة الدفاع الأمريكية طرحت خطة لحلفائها السوريين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، للدخول في الحملة ضد داعش بالشراكة مع الحكومة السورية.



وفي وقت سابق، أبدت واشنطن علمها حول نية إيران، وفصائل المقاومة في المنطقة، دفع قوات التحالف للانسحاب من سوريا والعراق، في وقت مبكر من بداية تصاعد الاستهدافات هذه المجموعات للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق.



وتتزامن هذه الأنباء مع استمرار التصعيد ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق، في حين استهدفت أمريكا عدة مواقع للمقاومة في المنطقة على خلفية استهداف قواتها.