خارجية عمان رحبت بقرارات المحكمة الدولية: للالتزام بها والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في الوقت الّذي ترحّب فيه سلطنة عمان بقرارات المحكمة وتشدّد على الالتزام بها، فإنّها تؤكّد ضرورة الوقف الفوري لأشكال العدوان الإسرائيلي كافّة ضدّ قطاع غزة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وفكّ الحصار المفروض عليها؛ بما يكفل الدّخول الآمن لأنواع الاحتياجات الإنسانيّة كافّة".
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليّات العسكريّة وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني"، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهوريّة جنوب إفريقيا على "موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحقّ والعدالة الإنسانيّة وتبنّيها رفع هذه الدّعوى أمام المحكمة".