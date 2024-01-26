خارجية عمان رحبت بقرارات المحكمة الدولية: للالتزام بها والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في الوقت الّذي ترحّب فيه ​سلطنة عمان​ بقرارات المحكمة وتشدّد على الالتزام بها، فإنّها تؤكّد ضرورة الوقف الفوري لأشكال العدوان الإسرائيلي كافّة ضدّ ​قطاع غزة​ وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وفكّ الحصار المفروض عليها؛ بما يكفل الدّخول الآمن لأنواع الاحتياجات الإنسانيّة كافّة".



ودعت الوزارة، ​المجتمع الدولي​ إلى "إلزام إسرائيل -دولة الاحتلال- بوقف العمليّات العسكريّة وأعمال الإبادة بحقّ ​الشعب الفلسطيني​"، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهوريّة جنوب إفريقيا على "موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحقّ والعدالة الإنسانيّة وتبنّيها رفع هذه الدّعوى أمام المحكمة".