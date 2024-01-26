مظاهرة في تونس نصرة لغزة

وانطلقت المسيرة التي دعا إليها حزب التحرير (إسلامي) عبر حسابه على فيسبوك، من جامع الفتح بشارع الحرية عقب صلاة الجمعة، واتجهت نحو شارع الحبيب بورقيبة.



ورفع عشرات المتظاهرين شعارات، من بينها "يا للعار يا للعار غزة تقصف تحت النار"، و"غزة تصرخ يا للعار يا أمة المليار"، و"يا جيوش المسلمين.. غزة تنادي وفلسطين"، و"قولوا الله قولوا الله.. على غزة ما نتخلى"، واعتبر المتظاهرون في شعاراتهم التي رفعوها، أن "نصرة غزة واجب".



ومخاطباً المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة، أعرب متحدث (لم يذكر اسمه) باسم حزب التحرير، عن دعمه للمقاومة الفلسطينية.



وأضاف: "بعد مرور 111 يوماً على حرب غزة، لا تزال قوات المجاهدين تقاتل بكل شجاعة وتدحر العدو على كل الجبهات".



وتشهد العديد من المدن التونسية، بينها العاصمة، وقفات تضامنية مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ عام 2006، وإدخال المساعدات.

