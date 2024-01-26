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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 20:50

البرغوثي: قبول محكمة العدل قضية الإبادة الجماعية يعني هذا ما سنفعله بالاحتلال!

البرغوثي: قبول محكمة العدل قضية الإبادة الجماعية يعني هذا ما سنفعله بالاحتلال!
رفضت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة طلب كيان الاحتلال الاسرائيلي رد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وطالبت الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

كما فرضت المحكمة على الكيان الاسرائيلي الإجراءات المؤقتة التالية:
ـ اتخاذ إجراءات لمنع كافة الأفعال بما فيها القتل والضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.

ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

ـ اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ـ تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ـ معاقبة التحريض المباشر على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساس في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رقم : 1111764
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