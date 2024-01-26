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الجمعة 26 كانون الثاني 2024 ساعة 20:53

قائد الثورة يعزي بوفاة نجل آية الله طالقاني وشقيق اعلامي بارز

قائد الثورة يعزي بوفاة نجل آية الله طالقاني وشقيق اعلامي بارز
وجاء في بيان التعزية الاولى الذي أصدره سماحته اليوم الجمعة " أعزي بوفاة السيد مهدي طالقاني، النجل البار للمجاهد الكبير والفقيد آية الله السيد محمود طالقاني رحمة الله عليهما، ذويه المكرمين وآل طالقاني الكرام وادعو بالرحمة والغفران للفقيد".

وفي بيان التعزية الآخر بعث سماحة قائد الثورة الاسلامية تعازيه الى حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان الايرانية لوفاة شقيقه، ودعا سماحته بالرحمة والغفران للفقيد.

يشار الى ان آية الله السيد محمود طالقاني كان من اوائل العلماء المناصرين للامام الخميني الراحل (رض) في الثورة الاسلامية و اكتسب لقب "أبو ذر عصره" نظراً لروحيته الثورية وجهاده.

ويعتبر رئيس تحرير صحيفة كيهان حسين شريعتمداري هو من الاعلاميين الثوريين المخضرمين والذي تعتبر مقالاته وكتاباته موضع اهتمام المجمتع الايراني.
رقم : 1111765
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