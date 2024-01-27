28 شهيدًا وأكثر من 80 جريحًا في خانيونس خلال 24 ساعة

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي وغاراتها الجوية على مناطق غرب المدينة ومجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك منطقة المعسكر، وتشدد حصارها وتعيش حركة المواطنين وسيارات الإسعاف.



وفي المحافظة الوسطى، استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة فياض جنوب غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



فيما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم النصيرات، كما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تجاه المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وشمال مخيم النصيرات، إضافة إلى استهداف الزوارق الحربية لمنازل المواطنين غرب المحافظة الوسطى.



وفي رفح أقصى جنوب القطاع أفاد مراسل فلسطين اليوم إن 3 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل في حي الجنينة.



وفي مدينة غزة والشمال تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية في أحياء مختلفة وتحديداً المناطق الشرقية التي تتعرض لقصف مدفعي بين الحين والآخر، بينما لا يزال الاحتلال يمنع دخول المساعدات والإمدادات الغذائية ما يرفع خطر حدوث مجاعة حقيقية تواجه أكثر من 400 ألف فلسطيني.



يذكر أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 26083 شهيداً و64487 جريحاً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر في السابع من اكتوبر، حسب وزارة الصحة في القطاع.