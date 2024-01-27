ردود الأفعال الدولية على قرار المحكة الدولية في لاهاي

وأقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال الجلسة التي عقدتها للنطق بالحكم الأول في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال.



ويعتبر هذا القرار انتصاراً لمصلحة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بفرض تدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة.



وفي هذا الصدد رحبت الخارجية الباكستانية بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على أن وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة هي الحاجة الأولية والضرورية لتطبيق هذا القرار.



وقالت الخارجية، في بيان، إن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، غير أن تنفيذ ذلك القرار لا يمكن دون وقف العدوان على غزة، لأن مواصلة الإجرام في حق أهل غزة أمر مرفوض ولا يكون لأي قرار وزن طالما العدوان مستمر.



كما ذكرت الخارجية أن باكستان تنظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بأنها خطوة مهمة، ولكن على المجتمع الدولي أن تمارس الضغط على كيان الاحتلال من أجل وقف العدوان على غزة ووقف ما تقوم به ضد الفسلطينيين بشكل عام، تحديدا ما يحصل في الضفة الغربية.



ومن جانبها قالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس جراح، إن "قرار المحكمة الدولية التاريخي ينبه "إسرائيل" وحلفاءها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية، والمزيد من الفظائع ضد الفلسطينيين في غزة".



وبدورها رأت فرنسا أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يعزز تصميمها" على العمل من أجل وقف إطلاق النار.



وأضافت أن جريمة الإبادة الجماعية، التي تتهم بعض الدول "إسرائيل" بارتكابها، تتطلب "إثبات النية".



وفي السياق رحبت جامعة الدول العربية بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها هذا الحكم بشكل كامل وفوري".



وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن "الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصاراً للقيم الإنسانية، وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة".



وبدوره رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وأصدر المنفي بيانا في هذا الشأن أكد فيه مواصلة ليبيا "تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين".



وفيما شدد المنفي على أن قرار المحكمة اليوم يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية من أجل تنفيذه، اعتبر أن القرار انتصار للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسًا للوقف الفوري لإطلاق النار "فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة".



وتابع "هذه خطوة مهمة نحو العدالة الدولية وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار 75 عامًا".



رحبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بحكم محكمة العدل الدولية، ووصفته بـ "القرار التاريخي والعادل"، مثمنة موقف المحكمة وقرارها "في اتجاه التحقيق الكامل للعدالة القضائية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني".



وفيما أبدت الوزارة، في بيان لها، عن تطلعها للوقف الكامل لإطلاق النار وجميع الأعمال العدائية، لفتت الى أن قرار المحكمة أكد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني "بصفة عامة طيلة سنوات الاحتلال وفي غزة بصفة خاصة منذ السابع من أكتوبر من العام المنقضي من الإبادة الجماعية على يد الاحتلال الصهيوني".



وأضافت الوزارة نتطلع إلى اتخاذ مجلس الأمن الدولي "قراراً عاجلاً يؤيد فيه قرار المحكمة وأن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذه".



من جهتها، رحبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، بالقول "إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون"؛ حيث أكد وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، عبر كلمة بثها التلفزيون، الجمعة، أن "قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".



وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، بأن "فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها "إسرائيل"، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".



وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، في حديثه لوكالة "رويترز" إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل كيان الاحتلال وفضح جرائمه في غزة، مضيفا: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".



ورحبت مصر، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على كيان الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة المحاصر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، جاء فيه: "أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة" مشددة على ضرورة "احترام وتنفيذ قراراتها".

