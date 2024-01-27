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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 11:48

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتبر قرار بايدن "فشل مقرف"

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعتبر قرار بايدن "فشل مقرف"
وكتب جونسون على شبكة التواصل الاجتماعي X: "قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن. ومن خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ، يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا".

وأشار جونسون إلى أن قرار بايدن، يضعف أمن الطاقة الأمريكي ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على "الصادرات الروسية القذرة".

ووصف رئيس مجلس النواب الأمريكي هذه التصرفات من جانب بايدن بالفشل المقرف.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض عن وقف مؤقت لإصدار تصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي كان على مدى العامين الماضيين يحل محل المواد الخام الروسية في الأسواق العالمية.

وتم تبرير صدور القرار بالوضع مع تغيرات المناخ - "التحدي الوجودي والتهديد الرئيسي في عصرنا".

في ديسمبر 2023، قال نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، إن روسيا تخطط لاحتلال 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول عام 2035، وهي نفس الكمية التي كانت تشغلها سابقا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
رقم : 1111876
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