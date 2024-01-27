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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 11:49

طهران : قرار محكمة لاهاي دليل على الجرائم الدولية التي تحدث في غزة

طهران : قرار محكمة لاهاي دليل على الجرائم الدولية التي تحدث في غزة
وقال ناصر كنعاني في منشور له على منصة "إكس": صدور قرار مؤقت من محكمة العدل الدولية ورد الفعل العدائي من قبل الكيان الصهيوني أظهر أن أساس هذا الكيان يقوم على العنف والتمييز ولا يحترم الأعراف والأنظمة القانونية الدولية.

وأضاف: من ناحية أخرى، فإن القرار المؤقت للمحكمة وطريقة تعامل الحكومة الأمريكية معها، يظهر استخدام واشنطن الفعال للآليات القضائية الدولية.

وتابع: رغم أن قرار محكمة العدل الدولية متأخر، إلا أنه دليل على الواقع المرير الذي يحدث في غزة، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبت بدعم غير محدود من الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني ومازالت مستمرة.

وقال كنعاني: العالم الآن يواجه هذا السؤال؛ ما هو الإذن الذي تحتاجه المنظمات والمؤسسات الدولية التي تحافظ على السلم والأمن الدوليين لإجبار الكيان الصهيوني على وقف الإبادة الجماعية؟

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت أن على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك "فورا".

وأضافت أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، كما يجب عليها اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الإنساني ولمنع التدمير في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأن عليها ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وقالت إن على إسرائيل التأكد من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات إنسانية في القطاع، وأن تضمن منع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
رقم : 1111877
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