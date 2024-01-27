الأونروا تنهي عقود عدة موظفين بناء على مزاعم كيان الاحتلال

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "قدّمت السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها” في هجوم 7 اكتوبر".



وأضاف "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون تأخير".



کما أعلن المتحدث باسم حكومة الإحتلال إيلون ليفي خبر إلاقالة بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت تل ابيب بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.



وأعلنت وكالة الأونروا، أن 133 من موظفيها قُتلوا في غزة منذ اندلاع العدوان الاسرائيلي على غزة.