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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 13:22

المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات جنود الاحتلال في موقعي "جل العلاّم" و"العبّاد"

المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات جنود الاحتلال في موقعي "جل العلاّم" و"العبّاد"
وجاء في بيان المقاومة الأول لهذا اليوم أن المجاهدين حققوا إصابات مباشرة.

وفي بيانها الثاني، تبنّت المقاومة، استهداف تجمع ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب موقع "العباد" مقابل بلدة مركبا الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وأعلنت المقاومة في بيان ثالث، استهداف تجمع ‌‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر جنوبي لبنان، بأن 3 صواريخ ثقيلة، أطلقت من لبنان باتجاه محيط موقع جل العلام التابع للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية المحتلة.

وقبل ذلك، أعلن مصدر، أنّ نيراناً ثقيلة انطلقت من لبنان، باتجاه هدف عسكري في محيط مستوطنة "شلومي" عند الحدود مع لبنان.

بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حزب الله أطلق صواريخ "بركان" على الشمال في الساعات الأخيرة، مؤكدةً أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات "ديشون، المالكية، يفتاح،راموت نفتالي، مبوؤت حرمون"، في الشمال على الحدود مع لبنان.

كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار مجدداً في "شلومي"، في إشارة إلى أنه تم استهدافها أكثر من مرة.

وقبل ذلك، ذكرت أنّ صفارات الإنذار دوّت في الشمال في أعقاب اختراق طائرة مسيرة "معادية".

 وفجر اليوم، أفاد مصدرنا بأنّ عدداً من الصواريخ الثقيلة انطلقت من لبنان في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، وأصابت 5 مواقع عسكرية إسرائيلية على الأقل في الجليل الغربي في فلسطين المحتلة، خلال أقل من ساعتين، تضمنت ثكنات ومواقع إسرائيلية ومراكز تجمع لقوات الاحتلال.

وأكّد أنّ صاروخاً ثقيلاً أطلق من لبنان باتجاه هدف عسكري في محيط مستوطنة "شلومي"، كما استهدف صاروخ آخر ثكنة "حانيتا" الإسرائيلية في الجليل الغربي، ثم تمّ إطلاق صلية من الصواريخ باتجاه ثكنة "حانيتا" نفسها في وقت لاحق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية - حزب الله، في بيان الليلة الماضية، أن المقاومين، "نفّذوا عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية- الفلسطينية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة،  بتاريخ الجمعة 26-1-2024".
رقم : 1111893
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