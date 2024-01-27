المقاومة تدك آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

بدايةً، أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ مجاهديها استهدفوا ناقلة جند لجيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل، غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.



كما أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحكة الجهاد الإسلامي، أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة، والقذائف المضادة للدروع، في محاور توغل الاحتلال غرب وجنوب مدينة خان يونس.



وأكّدت أنها قصفت مستوطنتي "سديروت" و"نيرعام" ومستوطنات غلاف غزة، برشقات صاروخية. من جهته، ذكر الاعلام الإسرائيلي أنه على وقع إطلاق الصواريخ، دوّت صافرات الإنذار في غلاف غزة.



من جهته، أفاد مصدر في غزة، بأنّ المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مع الاحتلال، في حيي الأمل والبطن السمين في خان يونس.



وأشار ، إلى أنّ الغارات الإسرائيلية، ترّكزت ليل أمس على خان يونس، وسط قصف مدفعي عنيف شرقي رفح. لافتاً إلى أنّ محيط مستشفيي الأمل وناصر الطبي في خان يونس، شهدا ليل أمس، قصفاً عنيفاً.



ووسط القطاع، استهدف الاحتلال الإسرائيلي أرضاً زراعية في محيط شركة الكهرباء بمخيم النصيرات.



وأمس الجمعة، أوقعت المقاومة قوات الاحتلال في كمين محكم داخل أنفاق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، وأطلقت رشقات صاروخية باتجاه مدينة عسقلان المحتلة، ومستوطنتي "سديروت" و"نير عام".



كما نفّذت كتائب القسّام في المغازي، عمليةً مركّبةً ونوعيةً قبل 3 أيام، أدّت إلى مقتل 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، من جراء انهيار مبنيين فخّختهما القوات الإسرائيلية في إطار عملها، على تأمين منطقة عازلة، في حصيلة هي الأعلى في عملية واحدة منذ بدء الحرب.



وأعلنت سرايا القدس، مساء أمس الجمعة أيضًا، أنّ مجاهديها أسقطوا، طائرة "درون" إسرائيلية في أثناء استخدامها من جانب قوات الاحتلال في المهمّات الاستخبارية شرقي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.



كما تبنّت قصف مدينة عسقلان المحتلة، ومستوطنتي "سديروت" و"نير عام"، بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزة الشمالي، برشقاتٍ صاروخية.