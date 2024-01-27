“العلاقة بين مصر وإسرائيل انتقلت لمرحلة الانهيار”!

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب "تنتقل من نقطة الركود إلى الانهيار" بسبب حرب غزة، إذ تحذّر مصر من دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج غزة إلى شبه جزيرة سيناء أثناء حربها ضد غزة.



وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل حاولت في الأسابيع الأخيرة دفع مصر لقبول وجود عسكري إسرائيلي في ممر فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وذلك عبر السماح بانتشار أفراد أمن من الاحتلال للقيام بدوريات مراقبة، تهدف كما تزعم لمنع حماس من تهريب السلاح عبر الحدود"، وهو ما رفضته مصر على أساس أنه انتهاك لسيادتها.



خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة – رويترز

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله إن "مصر لم تقم بعمل جيد في التحقق مما يتدفق إلى غزة"، وهي اتهامات ترفضها مصر.



توترات بين مصر والاحتلال

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يؤكد وجود خلاف عميق بين القاهرة وتل أبيب بشأن الحرب في غزة.



صحيفة "معاريف" العبرية قالت إنه في ظل الخلاف العميق بين إسرائيل ومصر حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا ورفح، تقدم مكتب رئيس الوزراء عبر مقر الأمن القومي بطلب لتنسيق محادثة بين نتنياهو والسيسي، لكن المصريين "لم يردوا على طلب تل أبيب".



كانت آخر محادثة بين نتنياهو والسيسي قد جرت في يونيو/حزيران الماضي، بعد 3 أيام من الهجوم على الحدود المصرية، وأعرب السيسي ونتنياهو وقتها عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن.



الجدار الخرساني الذي بنته مصر مع قطاع غزة خلال السنوات الماضية ضمن ما يعرف بمحور فيلادلفيا الممتد من معبر كرم أبوسالم وحتى البحر المتوسط/ Getty

فيما أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن هناك خلافاً كبيراً بين تل أبيب والقاهرة حول مسار العمل الإسرائيلي، وهو ما يظهر بوضوح في محور فيلادلفيا، الذي يفصل مصر عن غزة.



إذ قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن أي تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات بين إسرائيل ومصر.



هجوم السيسي على إسرائيل

فيما قال الرئيس المصري؛ رداً على اتهامات تل أبيب بأن القاهرة هي التي تمنع دخول المساعدات إلى غزة، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "مفتوح على مدار 24 ساعة"، متهماً إسرائيل بـ"عرقلة دخول المساعدات للقطاع"، على حد تعبيره، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.



كما اعتبر السيسي، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة شرق العاصمة القاهرة، أن "الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة".



لقاء سابق بين السيسي ونتنياهو في القاهرة، بحضور وزرائهما/ flash90

قال السيسي، أمام جمع من الضباط ومسؤولي الدولة: "هذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه بسبب الصراع على إطلاق الرهائن (الأسرى). إنهم يستخدمون هذا كوسيلة من وسائل الضغط على السكان".



أضاف الرئيس المصري: "حجم الشاحنات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً 600 شاحنة (قبل الحرب). وحالياً لم نتجاوز في أعلى تقديرٍ 200 إلى 220 شاحنة.. كيف يعيش هؤلاء الناس؟!".



تابع قائلاً: "معبر رفح مفتوح على مدار الـ24 ساعة، 7 أيام طوال 30 يوماً. لكن الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر (إسرائيل) حتى نستطيع إدخال المساعدات دون أن يتعرض لها أحد هي ما تؤدي إلى ذلك"، وذلك في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية.