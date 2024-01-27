لبرودة الطقس .. إيران تضخ مستوى قياسيا من الغاز بالشبكة العامة

وأضاف الوزير " جواد أوجي" في تصريح على هامش تفقده لمركز تحكم الشركة الوطنية للغاز، أن التقارير تشير الى أن في بعض المحافظات بلغ مستوى هطول الثلوج 1.5 الى 2 متر ومع ذلك فان أوضاع الشبكة الغاز العامة مستقرة ولا انقطاع بأية نقطة.



وأشاد الوزير بمراعاة المشتركين الاستهلاك في ايام ذروة الشتاء ، مبيّنا أن استهلاك الغاز انخفض نحو 11 بالمئة، إضافة الى ذلك فإن على مدى الشهور الـ 10 الماضية بلغ معدل الاستهلاك نحو 15 مليون متر مكعب يوميا.



وأوضح أن هذه السنة تم اتخاذ تدابير فيما يخص انتاج الغاز حيث تم رفع طاقة الانتاج في المراحل التطويرية لحقل بارس الجنوبي والحقول الغازية المستقلة والمشغلة من قبل شركة نفط مناطق الوسط، وذلك عبر استخلاص الغازات المصاحبة، بمعدل 30 مليون متر مكعب يوميا.