اكثر من ١٢٥٠٠ مرشح تم تأييد أهليتهم لخوض غمار الانتخابات التشريعية في ايران

واضاف اسلامي في تصريح لوكالة الانباء الايرانية، ان البت في اعتراض المترشحين المرفوضة طلباتهم سينتهي ايضا حتى تاريخ 8 فبراير القادم وهناك احتمال لزيادة عدد مرشحي الانتخابات.



الجدير بالذكر أن الدورة الـ 12 لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي سوف تجري في الاول من مارس/آذار القادم لانتخاب ۲۹۰ نائبا لمدة 4 أعوام.



وتحظى الانتخابات التشريعة هذه بحساسية بالغة وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الحساسة السائدة في المنطقة وسعى قوى الهيمنة والاستكبار للتشويش على الرأي العام الايراني والترويج لبث اليأس في نفوس المواطنين والناخبين.