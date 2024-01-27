3 مجندات أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بوقف الحرب وصفقة تبادل

وقالت الأسيرات في مقطع الفيديو، إن “الحكومة الإسرائيلية متخاذلة في عملية تحريرهن”.



وطلبت الأسيرات من ذويهن، “الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية”.



وأوضحن أنهن “يهربن من مكان إلى آخر طوال الوقت، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر الذي كاد أن يقتلهن مرات عدة”.



وبحسب مقطع الفيديو، فإن الأسيرات “يشعرن بالخجل من حكومة بلادهن التي خسرت في هذه الحرب”، مطالبات “بوقف الحرب على الفور”.



ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



