الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 16:13

رعد: لا أمن على حساب أمننا ونقول للعدو الإسرائيلي إيّاك أن تُخطئ ففي لبنان تنتظرك المقابر

رعد: لا أمن على حساب أمننا ونقول للعدو الإسرائيلي إيّاك أن تُخطئ ففي لبنان تنتظرك المقابر
كلام رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في بلدة النبطية الفوقا لعنصره فضل علي سلمان شعّار.

وشدد رعد على "الجاهزية "للمواجهة إلى أبعد مدى، وإذا رأى العدوّ حتى الآن جزءًا بسيطًا من بأسنا فنحن جاهزون لأن نُرِيَه كلّ بأسنا".

ولفت إلى أنّ "ما قمنا به في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة هو حماية لبلدنا ولمصالحنا الوطنية ودفاعًا عن سيادتنا أولًا وتضامناً مع غزة وانتصارًا للمظلومين من أهل غزة وفلسطين، ورفعًا للصوت من أجل أن يعرف العالم أن غزة لن تُترك وحدها أمام هذه الهمجية والعنصرية الإرهابية الصهيونية".

وأكّد رعد أنّ "العدوّ الإسرائيلي فشِل في تحقيق أهدافه السياسية التي طرحها وهذا الفشل أَوجد بلبلةً في صفوفه بين سياسييه وعسكرييه وأمنييه وأيضاً داخل الوجود الصهيوني في الكيان الغاصب لفلسطين يوجد تشرذم ومناكفات واختلاف رؤى وليس هناك تماسك".

وأشار إلى أنّ "العدوّ ومن معه يستحضر الخيبة نتيجة فشله في تحقيق أهدافه في غزة ويأتي محاولاً التنمر والتمثيل مهوّلاً علينا بالحرب الشاملة في لبنان لتحقيق شروطه التي تُطمئن المستوطنين في الشمال حتى يعودوا إلى مستوطناتهم، وقال: "أن نُطمئن أهلنا الذين نزحوا من قراهم أَولى عندنا من أن تُطمئن مستوطنيك".

وأكد رعد أنّه "لن يكون أمنٌ على حساب أمننا ولن يكون هناك تفاهم دولي وإقليمي لا يلحظ إستقرارنا وسيادتنا وحقّنا في أرضنا وفي التموضع الذي نحن الذين نُقرّره ونختاره"، مضيفًا "معنيون بأن نحمي شعبنا وأن نحافظ على بلدنا وأن نمنع العدوّ من أن يتطاول على سيادتنا وهذا إلتزامُ المقاومة وكلّ التضحيات التي قدّمناها تُترجم هذا الإلتزام ونحن لسنا في معرِض جوائز للخائبين في هجومهم البشع على غزة على المستوى الإنساني والفاشل على المستوى السياسي".
رقم : 1111930
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
27 كانون الثاني 2024
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
27 كانون الثاني 2024
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة
27 كانون الثاني 2024
القمر الصناعي الايراني
القمر الصناعي الايراني 'ثريا' يثير حنق الترويكا الاوروبية
27 كانون الثاني 2024
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
26 كانون الثاني 2024
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
26 كانون الثاني 2024
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
26 كانون الثاني 2024
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
26 كانون الثاني 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
26 كانون الثاني 2024
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
25 كانون الثاني 2024
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
25 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة