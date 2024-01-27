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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 17:26

السلطة الفلسطينية ترد على تعليق تمويل بعض الدول الغربية للأونروا

السلطة الفلسطينية ترد على تعليق تمويل بعض الدول الغربية للأونروا
وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر منصة "اكس"، "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للاونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وكانت أعلنت كل من: إيطاليا وكندا وأستراليا -اليوم السبت- تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن اتخذت الولايات المتحدة الخطوة ذاتها، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

بينما أدانت حركة حماس ما وصفتها "بحملة التحريض الإسرائيلية ضد مؤسسات أممية.
رقم : 1111942
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