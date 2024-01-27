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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 19:04

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال ويحقق اصابات مباشرة

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال ويحقق اصابات مباشرة
كما استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، اليوم السبت، ‏التجهيزات التجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.‏

في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، ان مجاهديها استهدف ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:35 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 مقر ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق 1" وحققوا فيه إصابة ‏مباشرة. ‏

كما قالت في بيان اخر أن "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع البحري بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأكدت المقاومة الاسلامية في بيانها، أن هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة".

كما هاجمت المقاومة الاسلامية في لبنان، عصر اليوم السبت، ‏تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، بالاسلحة الصاروخية، وحققت في صفوفهم اصابات مباشرة.

في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أن "مجاهديها استهدفوا عند الساعة 3:45 من بعد ظهر يوم السبت 27-01-2024، تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

وأكدت المقاومة الاسلامية في بيانها، أن هذه العملية تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌‏والشريفة".
رقم : 1111959
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