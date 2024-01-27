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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 20:57
“القسام” توجه رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين
وقالت "القسام" عبر تطبيق تليغرام: "إلى عائلات الأسرى.. إذا استمر نتنياهو بالحرب، فكونوا مستعدين لهكذا خبر". في إشارة إلى مقتل كل الأسرى بغارات الاحتلال.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1111981
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