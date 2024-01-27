“القسام” توجه رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

إسلام تايمز (فلسطين) - نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة جديدة خاطبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين، بأنه إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على غزة، فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم.