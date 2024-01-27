تظاهرات في الأراضي المحتلة تطالب باسقاط نتنياهو

وتستمر التظاهرات في كيان الاحتلال الإسرائيلي الرافضة لسياسيات حكومة نتنياهو، واستمراره في العدوان على غزة دون الاخذ بعين الاعتبار الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع والخضوع شروطها من أجل استعادتهم.