وزير خارجية فنزويلا: "إسرائيل" ترتكب الإبادة في غزة بدعم مالي وسياسي أميركي

وفي منشور على حسابه في تطبيق "إكس"، أكد خيل بينتو أنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الإبادة في القطاع بـ"دعم مالي وسياسي من الولايات المتحدة الأميركية".



كذلك، شدّد وزير الخارجية الفنزويلي على ضرورة "وقف هذه الإبادة الجماعية"، مشيراً إلى استشهاد ما يزيد على 23 ألف فلسطيني (آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة أشارت إلى وجود أكثر من 26 ألف شهيد)، ووجود "آلاف آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض".



والشهر الماضي، أكد خيل بينتو أنّ "ما يحدث في غزة هو إبادة بأسلوب نازي"، مضيفاً أنّ "الصور والشهادات التي تصل يومياً من القطاع، تظهر جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل"، مشدّداً على "وجوب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم".



وسبق أن قالت كاراكاس إنّ "إسرائيل ستُحاكم، عاجلاً أم آجلاً، تحت مظلّة القانون الدولي، على الجرائم التي ترتكبها"، معلنةً انضمامها إلى دولٍ لاتينيةٍ أخرى، من أجل المطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي.