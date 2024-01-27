مقتل 9 باكستانيين جنوب شرق ايران في هجوم مسلح

واضاف "مرحمتي" في تصريح لمراسل "ارنا" مساء اليوم : وفقا لإفادات المصابين في هذا الحادث، فقد توجه 3 مسلحون الى مكان اقامتهم، وفتحوا النار على هؤلاء الاجانب؛ حيث قتلوا 9 واصابوا 3 منهم، ومن ثم لاذوا بالفرار.



وادان قائد قوى الامن الداخلي، هذا العمل الارهابي، قائلا : انني اعرب عن تعاطفي مع عائلات الضحايا والشعب الباكستاني؛ ومؤكدا بان التحقيق جار للكشف على مزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه.



وختم مرحمتي بالقول : ان الاجهزة القضائية والاستخباراتية والامنية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سترد بحزم على العناصر التي تسعى لزعزعة امن في المحافظة.