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السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 23:02

طهران تدين بشدة العمل المسلح في ضواحي مدينة سراوان

طهران تدين بشدة العمل المسلح في ضواحي مدينة سراوان
وأثار العمل المسلح الذي وقع اليوم السبت في ضواحي مدينة سراوان رد فعل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي هذا الصدد، أدان ناصر كنعاني بشدة العمل المسلح الذي وقع صباح اليوم في ضواحي سراوان، والذي أدى بحسب التقارير الأولية وما زال قيد التحقيق، إلى مقتل 9 مواطنين باكستانيين وإصابة 3 أشخاص، وأعرب عن تعاطفه مع الحكومة الباكستانية وذوي الضحايا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن التحقيق في هذا المجال مستمر من قبل السلطات المعنية في إيران، وأضاف ان إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء بالإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وقال محافظ سيستان وبلوشستان، علي رضا مرحمتي، في هذا الصدد، إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على أجانب في مقر إقامة الأجانب في سيركان سراوان، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. وأكد أن الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية في سيستان وبلوشستان ستتصدى بالتأكيد لعوامل الانفلات الأمني ​​في المحافظة.
رقم : 1112025
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