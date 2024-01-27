الصفحة الرئيسية
0
السبت 27 كانون الثاني 2024 ساعة 23:10

مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد

مسؤول امني يتحدث عن تفاصيل مقتل 9 باكستانيين جنوب شرقي البلاد
واضاف "مرحمتي"  مساء اليوم السبت : وفقا لإفادات المصابين في هذا الحادث، فقد توجه 3 مسلحون الى مكان اقامتهم، وفتحوا النار على هؤلاء  الاجانب؛ حيث قتلوا 9 واصابوا 3 منهم، ومن ثم لاذوا بالفرار.

وادان قائد قوى الامن الداخلي، هذا العمل الارهابي، قائلا : انني اعرب عن تعاطفي مع عائلات الضحايا والشعب الباكستاني؛ ومؤكدا بان التحقيق جار للكشف على مزيد من التفاصيل وتحديد هوية جميع المتورطين فيه.

وختم مرحمتي بالقول : ان الاجهزة القضائية والاستخباراتية والامنية بمحافظة سيستان وبلوشستان، سترد بحزم على العناصر التي تسعى لزعزعة امن في المحافظة.
رقم : 1112029
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
27 كانون الثاني 2024
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
27 كانون الثاني 2024
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة
27 كانون الثاني 2024
القمر الصناعي الايراني
القمر الصناعي الايراني 'ثريا' يثير حنق الترويكا الاوروبية
27 كانون الثاني 2024
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
26 كانون الثاني 2024
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
26 كانون الثاني 2024
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
26 كانون الثاني 2024
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
26 كانون الثاني 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
26 كانون الثاني 2024
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
25 كانون الثاني 2024
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
حملة عالمية لإسقاط المساعدات جوا على غزة تجمع آلاف التواقيع
25 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة