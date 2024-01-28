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الأحد 28 كانون الثاني 2024 ساعة 07:11

هجوم على قاعدة "الركبان" الأمريكية جنوب شرق سوريا

هجوم على قاعدة "الركبان" الأمريكية جنوب شرق سوريا
وبحسب وسائل إعلام مقربة من فصائل المقاومة العراقية فإن استهداف موقع الاحتلال الأمريكي في “الركبان” بهجوم بطائرة بدون طيار.

رغم أنه لم يتم استهداف أي جهة حتى الآن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية جنوب شرقي سوريا، ولم يتم تنفيذه بعد، إلا أن بعض المصادر تقول إن جماعة “المقاومة الإسلامية في العراق” هي التي نفذت هذه العملية.

لم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل حول الخسائر والضحايا المحتملين لهذا الهجوم.

وتستهدف المقاومة الإسلامية في العراق حتى الآن القواعد الأمريكية في شرق وشمال شرق سوريا. وفي غرب وشمال العراق بهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ عشرات المرات. وتعتبر المقاومة العراقية الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الرئيسي عن هجمات النظام الصهيوني على قطاع غزة، وأكدت أنها ستواصل هجماتها حتى يتوقف العدوان على غزة. ومساءً، استهدفت قوات المقاومة مجدداً قاعدة “عين الأسد” التي تعتبر مقراً للجيش الأميركي غربي العراق.
رقم : 1112067
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