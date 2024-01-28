كنعاني: إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء باستهداف العلاقات الأخوية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم السبت إن "إيران وباكستان لن تسمحا للأعداء بإلحاق الضرر بالعلاقات الأخوية بين البلدين".



جاءت تصريحاته بعد ساعات من قيام مهاجمين مجهولين بإطلاق النار على تسعة مواطنين باكستانيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في ضاحية مدينة سارافان في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.



وقال نائب حاكم المحافظة لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، علي رضا مرحمتي، إن ثلاثة مسلحين نفذوا الهجوم الوحشي، حيث هاجموا مسكن الضحايا، ولاذوا بالفرار من مكان الحادث بعد أن تسببوا في سقوط ضحايا.



وأشار مرحمتي إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الهجوم في أعقابه مباشرة، مؤكدا أن "الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية في سيستان وبلوشستان ستواجه بلا شك العناصر المسببة لزعزعة الأمن في المحافظة بشكل حاسم".



وإضافة إلى تصريحاته، أدان كنعاني بشدة الهجوم وقدم تعازيه للحكومة الباكستانية والناجين.



وأشار إلى أن السلطات الإيرانية المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه المأساة.



وفي يوم السبت أيضا، أعرب وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني عن أسفه للهجوم، معتبرا أنه محاولة من جانب "الأعداء المشتركين" للبلدين لعرقلة العلاقات المتبادلة بينهما.



وأعرب كبير الدبلوماسيين عن تعازيه لأسر الضحايا، وحث الحكومة الإيرانية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العناصر التي تقف وراء الهجوم.



وشهد البلدان المتجاوران تصاعدا في التوترات عبر الحدود بشأن عمليات إيران لمكافحة الإرهاب.



وفي 16 كانون الثاني/يناير، شنت إيران هجمات متزامنة بطائرات بدون طيار وصواريخ على قاعدتين لجيش العدل، وهو جماعة إرهابية تشكلت في عام 2012 ونفذت عدة هجمات على الأراضي الإيرانية في السنوات الأخيرة.



وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم وقع في ديسمبر/كانون الأول 2023 على مركز للشرطة في مدينة راسك بجنوب شرق البلاد وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 11 ضابط شرطة إيرانيا.



وفي 10 يناير/كانون الثاني، أدى هجوم آخر شنته الجماعة على مركز للشرطة في المدينة إلى مقتل ضابط.



وشنت باكستان ضربات في 17 يناير/كانون الثاني ضد ما وصفته بقواعد جبهة تحرير البلوش الانفصالية وجيش تحرير البلوش في المناطق القريبة من الحدود الإيرانية.



وأدانت طهران الهجوم ووصفته بأنه غير مقبول وغير متوازن.