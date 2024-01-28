الدوحة: قطر والولايات المتحدة ملتزمتان بشأن وصول إيران إلى الأصول غير المجمدة

أعلن ذلك وزير الخارجية القطري خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم السبت.



وقال وزير الخارجية القطري إن الإجراءات التنفيذية جارية وفقا للاتفاقية المبرمة بين البنك المركزي الإيراني ومصرف قطر المركزي.



واتفقت إيران والولايات المتحدة في أغسطس 2023 على اتفاق بوساطة قطرية لتبادل السجناء وتأمين الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي ظلت مجمدة في بنكين كوريين جنوبيين منذ 2018 بحجة العقوبات الأمريكية.



وتم تحويل الأموال بنجاح في سبتمبر 2023 إلى حسابات مملوكة لستة بنوك إيرانية في البنك الأهلي القطري وبنك دخان.



وزعمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حينها أن أموال وعائدات مبيعات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية لا يمكن إنفاقها إلا لأغراض “إنسانية”.



ومع ذلك، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سلطة طهران الكاملة على أصولها، قائلا إن الجمهورية الإسلامية هي التي تقرر كيفية إنفاق الأموال وإن الأموال ستنفق "حيثما نحتاج إليها".



وأشاد وزير الخارجية القطري، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس وزراء بلاده، بالعلاقات المتنامية بين طهران والدوحة.