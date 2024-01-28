إيران تجهز حواماتها بصواريخ طويلة المدى

وقال الأدميرال شهرام إيراني، في تصريحات يوم السبت، إن أساطيل السفن والغواصات والمركبات الجوية التابعة للبحرية الإيرانية تم تجديدها بالاعتماد على القدرات المحلية.



وأشار إلى أن سلسلة من الحوامات الجديدة ستنضم قريبا إلى البحرية، والتي ستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى.



وقال القائد إن القدرات الصاروخية للأسطول الجنوبي للبحرية تم تعزيزها من حيث الكمية والمدى، حيث تم تمديد مدى الصواريخ إلى 1000 كيلومتر.



وأضاف أن البحرية تمكنت من تجديد وتجديد أسطولها الجوي، لافتا إلى إنتاج مروحية محلية الصنع مناسبة للحرب الإلكترونية.



وأشار إلى أن البحرية ستكشف النقاب عن إنجاز كبير في إنتاج الطوربيدات ثنائية الغرض.





كما أشاد الأدميرال بنجاح البحرية في تشكيل أسراب من الطائرات البحرية بدون طيار التي تنفذ مجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك الاستطلاع والقتال والمهام الانتحارية.



وفي لقاء مع عدد من قادة ومسؤولي البحرية الإيرانية في نوفمبر 2022، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة تعزيز القوات البحرية والحفاظ على وجودها في المياه الدولية.



كما أكد خامنئي على ضرورة تعزيز القوات البحرية لقدراتها القتالية ومعداتها الدفاعية ومواصلة الملاحة في المياه النائية والدولية.