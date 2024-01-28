عبداللهيان يزور باكستان وأحمديان يتوجه إلى العراق

وقال حسين أمير عبداللهيان، خلال "المؤتمر السابع لتاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية؛ التعددية في تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية": إن الأعداء اليوم يستخدمون أدوات الإرهاب، والجماعات الإرهابية وحاولوا استهداف سياسة الجوار الإيرانية. وبما أننا نركز بشكل خاص على سياسة الجوار، فقد رأينا وحددنا الأمن في صميم سياسة الجوار.



وأضاف: لن نسمح أبدًا للأعداء باستهداف الصداقة والسلام والأمن في المنطقة. وشهدنا في الأيام الماضية تحركات إرهابية في مناطق إقليم كردستان العراق ومناطق في محافظة سيستان بدولة باكستان الشقيقة والجارة. ومن أجل حماية أمن البلاد وحدودها، ومن منطلق أن الإرهابيين استهدفوا أمن إيران والعراق وباكستان، وبهدف التركيز على التفاهم المشترك والحلول السياسية تجاه ما حدث في محافظة بلوشستان وباكستان وإقليم كردستان العراق، أجرينا مناقشات بناءة وإيجابية مع مسؤولي هذين البلدين.



وأضاف: قريباً سأغادر إلى باكستان وسيغادر أخي وزميلي السيد أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى العراق لإجراء محادثات مثمرة من أجل تعزيز أمن المنطقة والأمن المشترك لإيران وباكستان.



وقال أمير عبداللهيان أيضاً بخصوص التطورات في غزة والاجراءات الإيرانية في هذا الصدد: في قضية غزة، وضع الفاعلون مسألة الحل السياسي لحل هذه الأزمة على جدول أعمالهم، مع التركيز على التعددية. أكدت إيران منذ البداية أن الحرب ليست حلا وأن الحرب تزيد من انعدام الأمن. وهذا ما يلحق الضرر بالجميع.



