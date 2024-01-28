المقاومة العراقية توسع دائرة هجماتها ضد الاحتلال والامريكان

وبعد أيام من إعلانها دخول المرحلة الثانية من عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة، شنت المقاومة العراقية هجوما بسلاح الطيران المسير على منشأة زفولون البحرية في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي ذلك بعد أن استهدفت في وقت سابق ميناء أسدود بالطيران المسير.



وفي إطار الرد على الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ومجازره بقطاع غزة، كانت القواعد الأمريكية في الأراضي السورية هدفا للمقاومة العراقية التي أعلنت استهداف قاعدة الشدادي في ريف الحكسة شمال شرقي البلاد وقاعدة مخيم الركبان في الداخل السوري والقاعدة الأميركية في التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية بالطائرات المسيرة، وجاء ذلك بعد إعلانها شن هجوم على قاعدتي القوات الأمريكية في كونيكو و'القرية الخضراء' بالعمق السوري.



كما تعرض مركز قيادة للقوات الأمريكية بمنطقة المالكية في محافظة الحسكة للاستهداف بطائرات مسيرة.



واستهدفت قاعدة التنف التي تضم قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، بواسطة الطيران المسيّر، فيما يتوقع أن تكون "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولة عن الهجوم.



وإدعت قوات "التحالف الدولي"، الأحد، بإسقاط مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة "التنف"، التي تتواجد ضمن المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



في السياق، نقلت حسابات مقربة من "المقاومة العراقية"، أن الفصائل استهدفت 4 نقاط منذ فجر اليوم، وهي قاعدة في منطقة الركبان الحدودية في سوريا، وقاعدة التنف، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة السورية، بواسطة الطيران المسير، فيما ذكرت أنه تم استهداف منشأة زفولون البحرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا.



ولم تتبن "المقاومة الإسلامية في العراق" هذه الهجمات بشكل رسمي حتى الآن.



ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القواعد الأمريكية في الأراضي السورية تعرضت لـ 104 هجمات منذ 19 تشرين الأول 2023.



وتوزعت هذه الهجمات على عدة قواعد، حيث تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي لـ 24 هجوما، في حين تعرضت قاعدة الشدادي في ريف الحسكة لـ 15 هجوما.



وفي قاعدة حقل كونيكو للغاز، تم تسجيل 29 هجوما، فيما تعرضت قاعدة خراب الجير برميلان لـ 17 هجوما، كما تعرضت قاعدة "التنف" لـ 13 هجوما، وتل بيدر في ريف الحسكة لهجومين.



وفي روباربا بريف مدينة المالكية، تم تسجيل هجومين على القاعدة الأمريكية، بينما تعرضت قاعدة قسرك في ريف الحسكة لهجوم واحد. علاوة على ذلك، سُجِّل هجوم واحد على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة.



وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد بواسطة المسيرات.



واكدت المقاومة العراقية أنها ستواصل مهاجمة القواعد الاميركية في المنطقة، في إطار مقاومتها للتواجد الامريكي ورداً على العدوانِ الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



ومنذ أكتوبر الماضي أحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من مئة وخمسين هجوما ضد قواعدها في سوريا والعراق.



