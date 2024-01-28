الصفحة الرئيسية
0
الأحد 28 كانون الثاني 2024 ساعة 16:01

المقاومة العراقية توسع دائرة هجماتها ضد الاحتلال والامريكان

المقاومة العراقية توسع دائرة هجماتها ضد الاحتلال والامريكان
وبعد أيام من إعلانها دخول المرحلة الثانية من عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي تتضمن إطباق الحصار على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر المتوسط، وإخراج موانئ الكيان عن الخدمة، شنت المقاومة العراقية هجوما بسلاح الطيران المسير على منشأة زفولون البحرية في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي ذلك بعد أن استهدفت في وقت سابق ميناء أسدود بالطيران المسير.

وفي إطار الرد على الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ومجازره بقطاع غزة، كانت القواعد الأمريكية في الأراضي السورية هدفا للمقاومة العراقية التي أعلنت استهداف قاعدة الشدادي في ريف الحكسة شمال شرقي البلاد وقاعدة مخيم الركبان في الداخل السوري والقاعدة الأميركية في التنف عند الحدود السورية العراقية الأردنية بالطائرات المسيرة، وجاء ذلك بعد إعلانها شن هجوم على قاعدتي القوات الأمريكية في كونيكو و'القرية الخضراء' بالعمق السوري.

كما تعرض مركز قيادة للقوات الأمريكية بمنطقة المالكية في محافظة الحسكة للاستهداف بطائرات مسيرة.

واستهدفت قاعدة التنف التي تضم قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا، بواسطة الطيران المسيّر، فيما يتوقع أن تكون "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولة عن الهجوم.

وإدعت قوات "التحالف الدولي"، الأحد، بإسقاط مسيرة أطلقت باتجاه قاعدة "التنف"، التي تتواجد ضمن المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في السياق، نقلت حسابات مقربة من "المقاومة العراقية"، أن الفصائل استهدفت 4 نقاط منذ فجر اليوم، وهي قاعدة في منطقة الركبان الحدودية في سوريا، وقاعدة التنف، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة السورية، بواسطة الطيران المسير، فيما ذكرت أنه تم استهداف منشأة زفولون البحرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أيضا.

ولم تتبن "المقاومة الإسلامية في العراق" هذه الهجمات بشكل رسمي حتى الآن.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القواعد الأمريكية في الأراضي السورية تعرضت لـ 104 هجمات منذ 19 تشرين الأول 2023.

وتوزعت هذه الهجمات على عدة قواعد، حيث تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي لـ 24 هجوما، في حين تعرضت قاعدة الشدادي في ريف الحسكة لـ 15 هجوما.

وفي قاعدة حقل كونيكو للغاز، تم تسجيل 29 هجوما، فيما تعرضت قاعدة خراب الجير برميلان لـ 17 هجوما، كما تعرضت قاعدة "التنف" لـ 13 هجوما، وتل بيدر في ريف الحسكة لهجومين.

وفي روباربا بريف مدينة المالكية، تم تسجيل هجومين على القاعدة الأمريكية، بينما تعرضت قاعدة قسرك في ريف الحسكة لهجوم واحد. علاوة على ذلك، سُجِّل هجوم واحد على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة.

وفي وقت سابق أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد بواسطة المسيرات.

واكدت المقاومة العراقية أنها ستواصل مهاجمة القواعد الاميركية في المنطقة، في إطار مقاومتها للتواجد الامريكي ورداً على العدوانِ الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ومنذ أكتوبر الماضي أحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من مئة وخمسين هجوما ضد قواعدها في سوريا والعراق.

 
رقم : 1112129
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس ما زالت سليمة
صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس ما زالت سليمة
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
27 كانون الثاني 2024
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
27 كانون الثاني 2024
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
27 كانون الثاني 2024
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة
27 كانون الثاني 2024
القمر الصناعي الايراني
القمر الصناعي الايراني 'ثريا' يثير حنق الترويكا الاوروبية
27 كانون الثاني 2024
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
مسيرات غاضبة في 5 محافظات ايرانية للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني
26 كانون الثاني 2024
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)
26 كانون الثاني 2024
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
الامن الداخلي يطارد عنصرين ارهابيين اطلقا النار على مركز شرطة في مدينة زاهدان
26 كانون الثاني 2024
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
مجلة فورين آفايرز: أمريكا غير قادرة على إيقاف شبكة المقاومة المترابطة
26 كانون الثاني 2024
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
وقف إطلاق النار في غزة.. شبه إجماع في اجتماع وزاري لمجلس الأمن
26 كانون الثاني 2024
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
امير عبداللهيان: العدوان الاميركي البريطاني على اليمن خطأ استراتيجي يؤدي لاتساع نطاق الحرب
25 كانون الثاني 2024
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
رئيسي: الدعم الاميركي الشامل لجرائم الكيان الصهيوني كشف عن وجهها الحقيقي
25 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"قائمة الإرهاب".. الطلقة الأخيرة في جعبة أمريكا ضد "أنصار الله"
أمريكا ودعم الإبادة الجماعية في غزة.. "إسرائيل" هي الأهم!
الآثار الجيوسياسية لحرب غزة على عملية خفض التصعيد بين إيران ومصر
واشنطن عقبة في طريق السلام في غزة.. نتنياهو أساس المشكلة