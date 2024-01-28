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الأحد 28 كانون الثاني 2024 ساعة 16:57

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خان يونس

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خان يونس
كما أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التوغل بمدينة خان يونس.

من جانبها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم، تحشدات لآليات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ودكت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، أيضاً قاعدة الطيران الإسرائيلية في "رعيم" بعدد من الصواريخ.

وقبل ساعات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، استهدافها دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا"، بقذيفة "الياسين 105"، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محاور التصدي للتقدم، جنوبي غربي مدينة خان يونس وغربيها، بوابل من قذائف "الهاون".

وغربي المدينة أيضاً، استهدفت سرايا القدس دبابة "ميركافا" وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف الـ"R P G".

أما في وسط قطاع غزة، وتحديداً شرقي مخيم المغازي، فتمّ استهداف خط إمداد وسير آليات الاحتلال برشقة صاروخية وقذائف "الهاون".

بدورها، أكدت كتائب المجاهدين، استهداف مجاهديها تموضعاً لجنود إسرائيليين، غربي بيت لاهيا، شمالي القطاع، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة ارتقى فيها 165 شهيداً و290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 26422 شهيداً و65087 جريحاً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنّ عدداً من الضحايا لا يزالون  تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

بدوره أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، نفاد مخزون الأوكسجين الخاص في مستشفى الأمل، التابع للجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بسبب استمرار حصار الاحتلال للمستشفى، محذّراً من خطورة ذلك، وعدم امكانية الطواقم الطبية إجراء العمليات الجراحية للمصابين.

وأشارت الجمعية (الهلال الأحمر) إلى أنها تقوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لبحث إمكانية توفير ممر آمن لجلب أسطوانات الأوكسجين إلى المستشفى.

وفي اليوم 114 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، أفاد مراسل الميادين في غزة، اليوم، بارتقاء شهداء وجرحى بعد استهداف الاحتلال منزلاً في شارع البحر غربي خان يونس، مشيراً أيضاً إلى ارتقاء شهيد وإصابة 4 آخرين بقصف الاحتلال العنيف على منطقة جورة العقاد في خان يونس، وأنّ هناك نداءات استغاثة لإسعاف المصابين بسبب حصارهم.

وأشار مصدر إلى أنّ القصف الإسرائيلي مستمر على مستشفيات خان يونس، ولا سيما ناصر والأمل والخير، حيث يعمل الفلسطينيون على دفن جثامين شهدائهم.

وذكرت مصادر صحية، في وقت سابق اليوم، أنه لا يزال 30 شهيداً مجهولي الهوية في ثلاجة الموتى في مجمع ناصر الطبي، لم يتم التمكن من دفنهم، بينما الأهالي اضطروا إلى دفن 150 شهيداً في ساحة المجمع نتيجة حصار الاحتلال له.

وقال مصدرنا إنّ قوات الاحتلال تقوم بتدمير ممنهج للمنشآت المدنية ومنازل المواطنين في خان يونس. 

وأشار إلى أن الاحتلال شنّ غارة جوية على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وقامت مدفعية الاحتلال أيضاً بقصف شارعي 8 والرشيد في حي تل الهوا، لافتاً إلى أنّ ذلك أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال لا سيما في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي الزيتون بمدينة غزة.

 
رقم : 1112136
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