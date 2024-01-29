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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 08:18

إيران: إعدام 4 من خلية تجسس إسرائيلية

إيران: إعدام 4 من خلية تجسس إسرائيلية
وقالت الوكالة إن حكم الإعدم تم تنفيذه فجر اليوم الاثنين بحق "محمد فرامرزي، ومحسن مظلوم، ووفاء آذر بار وبيمان فتحي، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي".

وقد أدانت السلطات القضائية المعتقلين بـ "التعاون الاستخباراتي لصالح الكيان الصهيوني الغاصب، وتشكيل وإدارة جماعة إرهابية بهدف الإخلال بأمن البلاد".

وأضافت الوكالة "أن الأشخاص الأربعة كانوا يخططون لتفجير مصنع لإنتاج المعدات الدفاعية والصاروخية المتعلقة بصناعة الدفاع في محافظة اصفهان وسط إيران، بالتعاون مع الموساد وجرى اعتقالهم في يونيو/حزيران 2022، قبل أيام قليلة من العملية".

وتابعت "تم إحالة الأعضاء الأربعة الرئيسيين في الفريق إلى المحكمة الثورية الإسلامية بعد التحقيق، وأخيراً في 18 من أيلول/ سبتمبر 2023، تم إصدار عقوبة الإعدام بتهمة التعاون الاستخباراتي لصالح النظام الصهيوني".

وأوضحت إن هؤلاء الأشخاص الأربعة دخلوا الأراضي الإيرانية بشكل غير قانوني من اقليم كردستان شمال العراق لتنفيذ العملية.
 
رقم : 1112266
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