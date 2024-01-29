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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 09:06

بتوقيت تاسعة البهاء.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركّزة

بتوقيت تاسعة البهاء.. سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية مركّزة
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في التوقيت نفسه، أنّ صفارات الإنذار دوّت في مدينة عسقلان المحتلة وجنوبها، ومستوطنات غلاف غزة.

وكانت سرايا القدس، قد أفادت بعد ظهر اليوم الأحد، خوضها اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم بحي الأمل والمعسكر وعبسان الكبيرة في خان يونس.

وأعلنت أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية لجيش الاحتلال بقذائف الـ (RPG) في حي الأمل وجورة العقاد، غرب مدينة خان يونس.

كذلك، استهدفت السرايا، جنود الاحتلال وآلياته في منطقة تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف "الهاون".

ونشرت مقطع فيديو بعنوان "عبواتنا.. براكينٌ بأجسادكم تتضرم"، يظهر تصنيع المقاومين العبوات الناسفة التي تستهدف القوات الإسرائيلية أثناء المعارك الدائرة في القطاع.

أيضاً، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خان يونس.

كما نشرت كتائب القسّام مشاهد توثّق قصف القوات الإسرائيلية الراجلة، في محاور التقدم بالمنطقة الوسطى من القطاع، بقذائف "الهاون".

وأكد مراسل الميادين في غزة، أنّ المقاومة تخوض اشتباكاتٍ ضاريةً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط خان يونس وغربيها، جنوبي القطاع.
رقم : 1112280
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