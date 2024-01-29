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الاثنين 29 كانون الثاني 2024 ساعة 09:08

هلاك إرهابيي "داعش" في محافظة درعا جنوب سوريا

هلاك إرهابيي "داعش" في محافظة درعا جنوب سوريا
قال مصدر أمني سوري إن "القوات الأمنية السورية ومجموعات مسلحة موالية لها قتلت 8 إرهابيين من داعش، بينهم ما يسمى "والي حوران" في عملية أمنية بدأت بعد منتصف ليل السبت وأنتهت صباح اليوم الأحد في مدينة نوى بريف محافظة درعا الغربي.

من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة لما يسمى بالجيش السوري الحر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بعد منتصف الليل بين عناصر من الأمن العسكري ومقاتلين من اللواء الثامن المدعوم من القوات الروسية ومسلحين محليين موالين للقوات الحكومية السورية في مدينة نوى استمرت لأكثر من 8 ساعات، استخدمت فيها القذائف الصاروخية على منزل في الحي الشمالي بمدينة نوى يتحصن بداخله أمير تنظيم داعش في محافظة درعا و6 من عناصره".

وأكد المصدر "مقتل جميع من كان في المنزل وهم سبعة اشخاص، وأن جثثا عثر عليها متفحمة جراء احزمة ناسفة كانوا يرتدونها".

وشهد ريف درعا الشمالي الغربي عدة عمليات خاضتها القوات الحكومية السورية ومسحلين موالين لها ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش.
رقم : 1112282
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